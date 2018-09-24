Алексей Потапов: «Толкал партнера, чтоб бежал быстрее, разгонялся больно долго»

Автор заброшенной шайбы в матче «Ак Барса» и «Сибири» (3:2) Алексей Потапов поделился мыслями с «Реальным временем» о своей результативности в последних играх и сопернике.

— Поздравляю тебя с третьей шайбой, это уже столько же, как в прошлом сезоне.

— На самом деле не так важно кто сколько забивает. Самое главное, что тяжелую победу сегодня добыли. Двигаемся дальше.

— Показалось, что после потери шлема ты аж партнеров толкать начал.

— Да, я подтолкнул специально, чтобы быстрее на скорости к воротам бежал, разгонялся долго.

— Сегодня игра с номинальными аутсайдерами, хотя понятно, что «Сибирь» сейчас бьется, как раненный зверь, — продолжал беседу корреспондент РВ с автором второй шайбы Потаповым.

— Да, мы об этом перед матчем разговаривали. Что ребята прижаты к стене, что тяжело им, хотят набрать очко. И я думаю, что как только они это сделают, у них пойдет все в гору. Я думаю, что команда здорово работает. Я думаю, что у них все должно наладиться.