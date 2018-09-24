Минобороны представило новые данные, доказывающие вину Израиля в крушении Ил-20

Согласно данным с РЛС российского ракетного комплекса С-400, израильский истребитель F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты, что доказывает вину Израиля в крушении россйского самолета.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16. Генерал добавил, что С-400 «увидел» как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20», пишет ТАСС.

«Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета, все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400», — сказал он

Конашенков подчеркнул, что эти данные доказывают вину Израиля в крушении Ил-20.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что все «робкие заявления» представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными.



Ранее Минобороны смоделировало 3D-ролик крушения Ил-20 в Сирии.