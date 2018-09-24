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ГИБДД Татарстана призвала пешеходов сигнализировать водителям, прежде чем перейти дорогу

14:59, 24.09.2018 2
ГИБДД Татарстана призвала пешеходов сигнализировать водителям, прежде чем перейти дорогу
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

Начальник Госавтоинспекции Татарстана призвал пешеходов не доверять водителям и самим убедится в безопасности, переходя дорогу.

Одна из предложенных мер — подавать знаки водителям, если они собираются перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Например, поднять руку, передает корреспондент «Реального времени».

Дополнительные меры предложены в связи с всплеском ДТП с участием пешеходов на «зебре». Самым резонансным случаем стало ДТП 11 сентября на улице Ибрагимова в Казани.

Напомним, вчера в Казани также произошло ДТП со смертельным исходом. На проспекте Победы 32-летний водитель без прав на большой скорости врезался в ограждение и сбил пенсионерку.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:34
    А почему бы пешеходам еще и не моргать фарами, и не подавать звуковой сигнал. Водитель в машине сидит как в танке. Неужели он слепой и не видит знак "пешеходного перехода".
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  • Анонимно 16:17
    А может пешеходам наушники снять и перестать в телефон залипать при переходе?
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