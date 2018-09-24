ГИБДД Татарстана призвала пешеходов сигнализировать водителям, прежде чем перейти дорогу

Начальник Госавтоинспекции Татарстана призвал пешеходов не доверять водителям и самим убедится в безопасности, переходя дорогу.

Одна из предложенных мер — подавать знаки водителям, если они собираются перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Например, поднять руку, передает корреспондент «Реального времени».

Дополнительные меры предложены в связи с всплеском ДТП с участием пешеходов на «зебре». Самым резонансным случаем стало ДТП 11 сентября на улице Ибрагимова в Казани.

Напомним, вчера в Казани также произошло ДТП со смертельным исходом. На проспекте Победы 32-летний водитель без прав на большой скорости врезался в ограждение и сбил пенсионерку.