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Путин оставил зампредом Верховного суда Удмуртии Александра Никулина

14:28, 24.09.2018
Путин оставил зампредом Верховного суда Удмуртии Александра Никулина
Фото: youtube.com / скриншот

Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Удмуртии Александра Никулина. Соответствующее распоряжение президент России подписал сегодня.

Никулин стал судьей ВС УР в августе 2010 года. Уже в декабре 2012-го он был назначен зампредом суда.

Напомним, что тем же документом были назначены ряд судей в Татарстане. Кроме того, главой Шестого кассационного суда стал председатель Арбитражного суда Самарской области.

ОбществоВласть Удмуртия
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