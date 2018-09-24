Путин оставил зампредом Верховного суда Удмуртии Александра Никулина

Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Удмуртии Александра Никулина. Соответствующее распоряжение президент России подписал сегодня.

Никулин стал судьей ВС УР в августе 2010 года. Уже в декабре 2012-го он был назначен зампредом суда.

Напомним, что тем же документом были назначены ряд судей в Татарстане. Кроме того, главой Шестого кассационного суда стал председатель Арбитражного суда Самарской области.