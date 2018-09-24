Управляющий казанского завода «Медтехника» потребовал у экс-директора 40 миллионов рублей

Бывшего директора ОАО «Казанский завод «Медтехника» планируют привлечь к субсидиарной ответственности.

Соответствующий иск на 40,2 млн рублей направлен в Арбитражный суд Татарстана, говорится в сообщении конкурсного управляющего ОАО «КЗМТ», опубликованном в едином реестре сведений о банкротствах.

Напомним, в мае 2018 года Арбитражный суд РТ признал банкротом ОАО «Казанский завод «Медтехника». В отношении него введено конкурсное производство на 6 месяцев.

Казанский завод «Медтехника» был основан в 1956 году и занимался поставкой, ремонтом и техническим обслуживанием медицинского оборудования.

