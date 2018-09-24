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ВК «Урал» закончил тур Кубка России в Стерлитамаке третьим

11:51, 24.09.2018
ВК «Урал» закончил тур Кубка России в Стерлитамаке третьим

В Стерлитамаке завершился первый тур предварительного этапа Кубка России. «Урал» в пяти матчах одержал три победы и перед вторым туром занимает третью строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Отмечается, что уфимцы выступали без трех игроков основного состава: связующего Дмитрия Ковалева, диагонального Родиона Мискевича и доигровщика Олега Антонова, которые занимались в Уфе по индивидуальной программе.

Лидером группы А стала новокуйбышевская «Нова», выигравшая все пять матчей. Казанский «Зенит» занимает четвертое место, имея в активе две победы в пяти встречах.

Следующий тур предварительного этапа состоится в Казани со 2 по 7 октября.

СпортВолейбол Башкортостан
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