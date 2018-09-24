ВК «Урал» закончил тур Кубка России в Стерлитамаке третьим

В Стерлитамаке завершился первый тур предварительного этапа Кубка России. «Урал» в пяти матчах одержал три победы и перед вторым туром занимает третью строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Отмечается, что уфимцы выступали без трех игроков основного состава: связующего Дмитрия Ковалева, диагонального Родиона Мискевича и доигровщика Олега Антонова, которые занимались в Уфе по индивидуальной программе.



Лидером группы А стала новокуйбышевская «Нова», выигравшая все пять матчей. Казанский «Зенит» занимает четвертое место, имея в активе две победы в пяти встречах.



Следующий тур предварительного этапа состоится в Казани со 2 по 7 октября.