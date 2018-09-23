«Татнефть» заняла 54-е место в рейтинге энергокомпаний S&P Global Platts

«Татнефть» заняла 54-е место в рейтинге топ-250 глобальных энергетических компаний по версии S&P Global Platts. По сравнению с прошлым годом, татарстанская компания упала на восемь строчек — годом ранее была 46-й.

Первое место в рейтинге заняла американская ExxonMobil, сместив с этой позиции «Газпром» на 17-е место. «Лукойл» поднялся в рейтинге с шестого на второе место, пишет «Прайм».



Из российских компаний в рейтинг также вошли «Сургутнефтегаз» (поднялся с 165-гона 35-е место), «Башнефть» (с 75-го на 72-е), «Россети» (56-е), «Транснефть» (упала с 14-го на 30-е место), «Роснефть» (с 22-го на 36-е), «Новатэк» (с 44-го на 60-е), «Интер РАО» (с 68-го на 87-е).

Напомним, что 10 сентября стоимость акций «Татнефти» превысила 800 рублей, обновив максимум.