Трамп пообещал не вводить санкции за «Северный поток – 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не будет вводить санкции против России и других стран из-за «Северного потока – 2».

«Мы не рассматриваем такой вариант», — ответил он на вопрос о возможных санкциях США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», передают «Известия».

При этом ранее в США высказывались против этого проекта, упирая, в частности, на то, что «Северный поток – 2» сможет усилить и без того серьезную энергетическую и геополитическую зависимость Европы от России.

Напомним, Трамп в конце июля объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.