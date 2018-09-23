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Трамп пообещал не вводить санкции за «Северный поток – 2»

06:59, 23.09.2018
Трамп пообещал не вводить санкции за «Северный поток – 2»
Фото: commons.wikimedia.org / Гейдж Скидмор

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не будет вводить санкции против России и других стран из-за «Северного потока – 2».

«Мы не рассматриваем такой вариант», — ответил он на вопрос о возможных санкциях США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», передают «Известия».

При этом ранее в США высказывались против этого проекта, упирая, в частности, на то, что «Северный поток – 2» сможет усилить и без того серьезную энергетическую и геополитическую зависимость Европы от России.

Напомним, Трамп в конце июля объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.

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