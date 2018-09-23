Сегодня в Татарстане потеплеет до +25

Сегодня, 23 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах республики туман. Днем без осадков.



Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +20 до +25 градусов. В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +23°С.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий ночью в Татарстане.