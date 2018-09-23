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Сегодня в Татарстане потеплеет до +25

05:30, 23.09.2018
Сегодня в Татарстане потеплеет до +25
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 23 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах республики туман. Днем без осадков.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +20 до +25 градусов. В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +23°С.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий ночью в Татарстане.

Общество Татарстан
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