Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра

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Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 2,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован вечером на проспекте Победы и улице Академика Арбузова — от Дорожного переулка до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

Необычно плотный трафик был зафиксирован на проспекте Победы к проспекту Ямашева (2 балла) и на улицах Карла Маркса и Николая Ершова в центр (3 балла). При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 2 балла.