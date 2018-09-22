Банки смогут выполнить обязательства перед россиянам в любой валюте — Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у российских кредитных организаций достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед населением в любой валюте.



«У нас и ресурсов, и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте»,— приводит «Коммерсант» слова Набиуллиной.

Глава ЦБ также отметила, что в начале 2016 года доля депозитов населения во всех валютах в банках 2 года назад составляла около 30%, сейчас — порядка 20%.

Ранее Набиуллина уже сообщала, что Центробанк не рассматривает мер принудительной конвертации долларовых банковских вкладов.