Дэвид Немировски: «Мы вернули нашу игру, ребята бились до конца»

Накануне хоккеисты «Торпедо» переиграли одного из главных конкурентов по Восточной конференции КХЛ и дивизиону Харламова в лице магнитогорского «Металлурга» — 3:2.

Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски подвел итог поединка:



— В целом игрой я доволен. В последних трех-четырех матчах мы немного потеряли свою систему игры в активное давление. Работали над данным компонентом на тренировках, и, думаю, соперник это ощутил. Мы не ждали ошибок соперника, а сами заставляли его эти ошибки совершать. Мы вернули нашу игру, ребята бились до конца, лавка была живая, это были отличные командные взаимодействия. Отмечу хорошую игру Данила Веряева, который забил два важных гола, — сказал наставник «Торпедо».