CK начал проверку в отношении администрации Уфы из-за выселения семьи из временного жилья

Следственный комитет РФ по Башкирии начал проверку в отношении сотрудников администрации Уфы. Чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в их превышении и халатности.

Установлено, в 2011 году у семьи изъяли квартиру в аварийном доме по улице Российской в Уфе. За нее выплатили 1,7 млн рублей. Каждый член семьи должен был получить по 340 тыс. рублей, однако положенную часть получил только один человек из семьи, до настоящего времени остальные родственники денег не получили.

Из-за переселения семье временно предоставили жилье, которое находится по улице Габдуллы Амантая в Уфе. В 2011 году суд удовлетворил иск администрации Уфы о выселении семьи из предоставленного на время жилого помещения, но данное решение ответчики не исполнили, сообщает пресс-служба СК.