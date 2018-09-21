«Салават Юлаев» произвел обмен Осипова на Коледова

В уфимский «Салават Юлаев» переходит бронзовый призер молодежного чемпионата мира Павел Коледов, а в обратном направлении проследует защитник Максим Осипов, сообщает пресс-служба башкирской команды.



Павел Коледов прокомментировал свой переход:



— «Салават Юлаев» — команда с самыми высокими целями, хорошими тренерами и отличным коллективом. У меня только положительное впечатление о переходе в Уфу.



— Сложно ли менять команду по ходу сезона?

— Менять команду всегда непросто, особенно когда ты долго находишься в одном клубе. Но это хоккей, и тут так бывает. Считаю, что переход должен пойти на пользу!



— Как оцените свою игровую форму?

— С физическим состоянием все хорошо, ведь не так давно была «предсезонка». Думаю, по играм будет видно.