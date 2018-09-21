Уфа выиграла конкурс «Лучшая муниципальная практика» за концепцию «Город в парке»

Российские власти подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика». Уфа стала победителем в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства».

Отмечается, что с 2011 года в Уфе реализуется концепция «Город в парке», передает «РИА Новости».

Второе место получил город Чебоксары, где была благоустроена набережная протяженностью 5,7 километра, а третье — городской округ Жатай Республики Саха (Якутия).

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» победителем жюри назвало городской округ Октябрьский (Башкортостан).

За «эффективную «обратную связь» отмечена Анапа. Лучшим в укреплении межнационального мира стал Чистополь, второе место занял Ульяновск.

При этом вице-премьер РФ Виталий Мутко предложил увеличить премии для победителей. Сейчас она варьируется от 480 тысяч до 3,8 млн рублей.