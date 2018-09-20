Компании АО «Эссен Продакшн АГ», ТМ «Махеевъ», отметила 20-летие

20 сентября 2018 года компании АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ») исполняется 20 лет.

За это время компания стала одним из крупнейших производителей продуктов питания России, вошла в рейтинги РБК-500 и Эксперт-200.

Высокими темпами развивается новое направление производства – кондитерское. Годовой оборот производственного подразделения компании в 2017 году – 19,2 млрд рублей.

Показатели объемов производства выросли до отметки более чем в 225 тыс. тонн готовой продукции в год. Это на 27 процентов больше майонеза, и в 3,4 раза больше кетчупа, чем производит наш ближайший конкурент — компания «Эфко». Продукция компании представлена во всех регионах России, в том числе во всех федеральных сетях. Бренд «Махеевъ» хорошо знают не только в России, но и в 22 странах мира, где компания реализует более 15% своей продукции.

За последние годы компания реализовала несколько успешных производственных проектов:

Самое крупное вложение компании в последние годы – развитие кондитерского производства. Инвестиции в проект в целом составили более 5 млрд рублей. В том числе, в 2017-2018 годах – более 800 млн рублей. Источник инвестиций – собственные и заемные средства, проект целиком реализуется без государственной поддержки. Компания уже вышла на плановый объем производства, а в планах на 3 года – удвоение объемов производства кондитерской продукции.В данный момент в Татарстане это самый крупный кондитерский проект.

Осуществлен запуск новой продуктовой категории под брендом «Махеевъ» -маринады. В течение 2 лет продукт занял лидирующую позицию в своей нише, он высоко востребован сетями.

Существенно расширено производство джемов: на старте проекта ассортимент содержал всего 2 вкуса, а сейчас их 17. В 2017 году компания получила заключение компании GFK о позиции №1 на рынке джемов России. Только в прошлом году было запущено производство 5 новых вкусов.

Производственный блок компании реализовал несколько проектов по повышению уровня автоматизации производства и повышения производительности труда, в том числе благодаря внедрению элементов технологии бережливого производства.

Компания существенно расширила производственные мощности собственного пластикового производства. Теперь это современный пластиковый цех, который может производить более 400 млн пластиковых колпачков и 120 млн пластиковых упаковок в год.

Но компания давно переросла тот возраст, когда бизнес занимается только собой.

В производственном подразделении компании на сегодняшний день работает более 1700 человек. Их зарплата на 17% больше, чем в среднем по г. Елабуга. В торговых командах компании по всей России работает еще более 800 человек.

Компания уплачивает около 900 млн рублей налогов в федеральный бюджет, около 300 млн – в бюджет Республики Татарстан.

Благотворительный фонд «Махеевъ», созданный в 2007 году, собрал за годы своего существования более 385 млн. рублей. Все эти средства пошли на решение общественно важных социальных задач, содействие сферам образования, поддержку детско-юношеского спорта, поддержку программ сохранения здоровья социально-незащищенных слоев населения, а также на помощь детям-инвалидам.

Генеральный директор компании «Эссен Продакшн АГ» Леонид Анатольевич Барышев: «Мы достигли результатов на рынке в первую очередь за счет принятой нами стратегии концентрации. Все основные производственные мощности сосредоточены всего на двух производственных площадках, что позволяет минимизировать расходы и существенно повысить производительность. Благодаря этому, а также благодаря нашей профессиональной команде менеджеров, которую нам удалось создать из обычных елабужских парней, мы чувствуем себя уверенно даже на нашем очень конкурентном рынке».





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