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В Китае заблокировали Twitch после роста популярности

16:56, 21.09.2018
В Китае заблокировали Twitch после роста популярности
Фото: commons.wikimedia.org / Just...Urg Graham

В Китае заблокировали сервис для онлайн-видеоигр Twitch. Он также исчез из Apple App Store от Apple (AAPL).

Представитель Twitch подтвердил блокировку сервиса, но не уточнил причины, которые привели к ней, передает CNN.

Блокировка сервиса произошла после того, как Twitch стал третьим по популярности бесплатным приложением в китайском магазине iOS. Рост популярности связан с тем, что китайские поклонники киберспорта использовали Twitch для просмотра Азиатских игр.

Некоторые пользователи считают, что блокировка сервиса является одной из мер по борьбе с игровой зависимостью в Китае, пишет Abacus.

Напомним, что в прошлом году в Китае заблокировали WhatsАpp.

ТехнологииIT
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