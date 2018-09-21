В Китае заблокировали Twitch после роста популярности

В Китае заблокировали сервис для онлайн-видеоигр Twitch. Он также исчез из Apple App Store от Apple (AAPL).

Представитель Twitch подтвердил блокировку сервиса, но не уточнил причины, которые привели к ней, передает CNN.

Блокировка сервиса произошла после того, как Twitch стал третьим по популярности бесплатным приложением в китайском магазине iOS. Рост популярности связан с тем, что китайские поклонники киберспорта использовали Twitch для просмотра Азиатских игр.

Некоторые пользователи считают, что блокировка сервиса является одной из мер по борьбе с игровой зависимостью в Китае, пишет Abacus.



Напомним, что в прошлом году в Китае заблокировали WhatsАpp.