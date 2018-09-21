Три спортсменки из Башкортостана выступят на ЧМ по велоспорту-шоссе

С 23 по 30 сентября в Австрии пройдет чемпионат мира по велоспорту-шоссе. В составе российской сборной команды выступят три спортсменки из Башкортостана, воспитанницы СШОР по велоспору РБ — Айгуль Гареева, Алена Рыцева и Юлия Галимуллина, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Айгуль Гареева выступит как в индивидуальной, так и в групповой гонке среди юниорок. Алена Рыцева и Юлия Галимуллина заявлены в групповых гонках среди юниорок.

Кроме того, по завершению чемпионата мира Айгуль Гареева отправится на летние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине с 6 по 18 октября.

