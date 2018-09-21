Регионам могут прекратить выделять деньги на новые стройки до завершения старых

Счетная палата предлагает выделять регионам деньги на возведение новых объектов только после завершения строительства долгостроев. Ведомство уже готовит соответствующее предложение для правительства.



Мера позволит сократить количество долгостроев в регионах и снизить уровень коррупции в этой сфере, пишут «Известия» со ссылкой на главу СП Алексея Кудрина.

Он отметил, что для окончательного решения проблемы необходимо повышать уровень конкуренции в стране.

«Зачастую в субъектах с участием федерального бюджета строят школы, чтобы, например, решить проблему с обучением в три смены. Однако объекты не завершают, а региональные власти поднимают вопрос о деньгах на новые учебные заведения», — добавили в СП.

Для решения проблемы необходимо создать единую информационную базу действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта. Счетная палата и Минэкономразвития уже договорились о создании такой системы.

