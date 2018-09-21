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Регионам могут прекратить выделять деньги на новые стройки до завершения старых

11:14, 21.09.2018
Регионам могут прекратить выделять деньги на новые стройки до завершения старых
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Счетная палата предлагает выделять регионам деньги на возведение новых объектов только после завершения строительства долгостроев. Ведомство уже готовит соответствующее предложение для правительства.

Мера позволит сократить количество долгостроев в регионах и снизить уровень коррупции в этой сфере, пишут «Известия» со ссылкой на главу СП Алексея Кудрина.

Он отметил, что для окончательного решения проблемы необходимо повышать уровень конкуренции в стране.

«Зачастую в субъектах с участием федерального бюджета строят школы, чтобы, например, решить проблему с обучением в три смены. Однако объекты не завершают, а региональные власти поднимают вопрос о деньгах на новые учебные заведения», — добавили в СП.

Для решения проблемы необходимо создать единую информационную базу действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта. Счетная палата и Минэкономразвития уже договорились о создании такой системы.

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