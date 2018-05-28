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Власти Удмуртии рассчитывают начать реконструкцию аэропорта в Ижевске в 2019 году

09:49, 28.05.2018
Власти Удмуртии рассчитывают начать реконструкцию аэропорта в Ижевске в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ремонт взлетно-посадочной полосы в ижевском аэропорту начнется в 2019 году. Это позволит принимать не только легкие самолеты.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что сейчас аэропорт Ижевска может принимать без ограничений только суда легкого типа, такие как Sukhoi Superjet, Bombardier, Embraer, Як-42.

«Мы вернулись в федеральную целевую программу по ремонту взлетно-посадочной полосы с 2019 года», — приводит слова руководителя региона ТАСС.

Бречалов подчеркнул, что стоимость работ пока не подсчитана. Он пообещал, что власти Удмуртии определятся со сметой уже летом.

Глава республики напомнил о намерениях получить для ижевского аэропорта статус международного.

Напомним, что Удмуртия планирует завершить разделение «Ижавиа» и привлечь инвестора в аэропорт до конца этого года. Бречалов уже говорил, что ряд компаний заинтересован инвестициями в аэропортовый комплекс Ижевска.

БизнесТранспорт Удмуртия
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