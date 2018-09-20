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В Госдуме РФ предложили наказывать преступников просмотром плохих российских фильмов

18:38, 20.09.2018
В Госдуме РФ предложили наказывать преступников просмотром плохих российских фильмов
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме РФ предложили наказывать правонарушителей принудительным просмотром плохих российских фильмов.

«Иногда смотреть некоторые фильмы, которые выпускают в России, — это действительно мучение. Можно, кстати, внести в административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР Борис Чернышов.

При этом он добавил, что не все российские фильмы плохие, передает агентство «Москва».

Тем не менее некоторые из отечественных картин плохого качества и неинтересны зрителям, считает Чернышов.

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