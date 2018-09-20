Поклонской предложили возглавить новую комиссию по контролю за работой депутатов

В Госдуме РФ предложили создать новую комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей.



«Я считаю, что эту комиссию должна возглавить Наталья Владимировна Поклонская», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.



Свою инициативу депутат пояснил тем, что Поклонская долгое время проработала в Думе, в том числе руководила важной комиссией, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла Наталья Поклонская. Вместо нее появилась объединенная комиссия по контролю за доходами и этике. Ее возглавил Отари Аршба.