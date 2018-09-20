Курбан Бердыев: «Игра с «Арсеналом» будет тяжелая, нужно играть лучше»

Фото: "Реальное время" / Олег Тихонов

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды в преддверии матча с тульским «Арсеналом».

— Курбан Бекиевич, что можете сказать об «Арсенале»? Есть ли какой-то определенный стиль у команды Кононова?

— По крайней мере по сравнению с первыми играми команда играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.

— У вас был анализ игры с «Енисеем». В целом, какие итоги того матча? Что получилось, что нет?

— Нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много.

— Все ли здоровы?

— Цаллагов, скорее всего, не будет участвовать. Под вопросом Могилевец, но надеемся, что будет участвовать в игре. Остальные готовятся.

— К прошлому матчу все игроки не могли готовиться, потому что были в сборной…

— Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме.

— По Джанаеву есть какая-то информация?

— Нет, пока восстанавливается, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, встреча «Рубина» с тульским «Арсеналом» состоится в субботу, 22 сентября, в 16.30 по мск.