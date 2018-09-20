Матч «Уфы» против «Ростова» обслужит судья Казарцев

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 8-го тура Российской Премьер-лиги.

Матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября обслужит главный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Его ассистенты — Вячеслав Семенов (Гатчина) и Андрей Глот (Ярославль). Инспектор — Владимир Овчинников (Москва); делегат РПЛ — Виктор Пышкин (Москва).

Поединок казанского «Рубина» против «Арсенала» в Туле будет судить главный арбитр Николай Волошин из Смоленска, ему помогут Алексей Стипиди (Краснодар) и Арам Петросян (Бронницы).

Уфимский арбитр Валерий Данченко получил назначение в Химки на матч московского «Динамо» против махачкалинского «Анжи». Здесь главным будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

