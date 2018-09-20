Объемы промышленного производства в Удмуртии упали на 5,1%

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 8 месяцев 2018 года упали на 5,1%. Такие данные приводит Удмуртстат.

По группе обрабатывающих производств отмечено снижение объема на 7,3%. По отдельным направлениям допущен значительный спад: на 40% — текстильных изделий, на 36% — прочих транспортных средств и оборудования, на 28% — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 26% — одежды.

Кондитерских изделий произведено меньше на 12%, колбасных изделий — на 6,5%, молока — на 4%. Вместе с тем на 20% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 8% — сыра.

В отдельных видах деятельности наблюдается рост производства, так на 43,5% выросло производство электрического оборудования, на 16% производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 8% производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Сохраняется отрицательная динамика по добыче полезных ископаемых — снижение на 3%.

Помимо Удмуртии, спад производства наблюдался еще в трех регионах ПФО — Ульяновской области, Республике Марий Эл и Самарской области.

Между тем, в целом по России отмечен рост производства на 3,1%. В ПФО лидером является Республика Мордовия, где зафиксирован рост производства на 11%.