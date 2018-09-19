Власти Ижевска утвердили проект планировки проспекта Калашникова

Власти Ижевска намерены построить 2,2 км шестиполосной магистрали на проспекте Калашникова. Администрация города утвердила проект планировки территории проспекта.

Предполагается, что новая шестиполосная магистраль с трамвайными путями по центру позволит разгрузить существующие улицы и свяжет новые микрорайоны с центром города, передают «Известия УР».

Проспект пройдет по территории Индустриального и Устиновского районов Ижевска. Общая площадь проектируемой территории составляет 25,4 гектара. Начало трассы соответствует перекрестку улиц 40 лет Победы и проспекта имени Калашникова, далее она пройдет через перекресток с улицей Молодежной, а закончится трасса на перекрестке проспекта Калашникова и Союзной. Протяженность новой дороги составит 2,2 километра. Ширина — 80 метров.

Проектом планировки территории предусматриваются два примыкания — к улицам 40 лет Победы и Союзной, и 21 съезд, центральная разделительная полоса с размещением на ней трамвайных путей и остановок, выделенная полоса для движения автобусов, автобусные остановки, пешеходные тротуары, велодорожка и пешеходные переходы, наземная стоянка транспорта на 351 машин, светофорные объекты на перекрестках с улицами 40 лет Победы, Молодежной и Союзной.