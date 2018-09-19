Пермская школьница через прокуратуру добилась зачисления в 10-й класс

Школьница из Перми через прокуратуру добилась зачисления в 10-й класс.

По информации надзорного ведомства, после окончания девятого класса в школе №37 и прохождения итоговой аттестации ученице отказали в продолжении учебы в данном образовательном учреждении. Причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу. Подросток обратилась в прокуратуру.

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в отношении образовательного учреждения возбуждено административное дело по факту нарушения права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Кроме этого, в ходе проверки было выявлено, что школа незаконно принимала на свободные места детей и внуков сотрудников школы и социальных партнеров, работающих с учреждением на договорной основе, что было прописано в локальном документе, действующим в образовательном учреждении.

В итоге юридическое лицо признано виновным и было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности. Права несовершеннолетней ученицы восстановлены в полном объеме.

Напомним, ранее отстраненная от уроков за розовый цвет волос дочь депутата вернулась в пермскую гимназию.