Григорий Родченков: «Восстановление РУСАДА будет катастрофой для борьбы с допингом»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков оценил риски восстановления РУСАДА в правах.

«Очевидно, что любое решение WADA по восстановлению РУСАДА, которое автоматически приведет к восстановлению московской лаборатории, будет катастрофой для олимпийских идеалов, борьбы с допингом и защиты чистых спортсменов.

WADA не должно стать жертвой манипуляций и ложных заявлений от министерства спорта России – той же руки Кремля, которая организовала допинговую программу в стране», – рассказал Родченков ВВС.

Ожидается, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершит трехлетнюю приостановку работы «РУСАДА», когда они соберутся в четверг, 20 сентября.

