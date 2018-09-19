Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Tesla из-за заявлений ее основателя Илона Маска. Они касаются выкупа акций компании и вывода ее с биржи



Расследование ведется по факту мошенничества и может занять несколько месяцев, пишет Bloomberg.

Ранее Маск отказался от выкупа акций Tesla. До этого Федеральный суд в Сан-Франциско принял коллективный иск акционеров Tesla против основателя и гендиректора компании Илона Маска. Причиной заявления стали его сообщения в Twitter о возможном выкупе акций компании.