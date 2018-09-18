ФК «Уфа» презентует трио новичков

В среду, 19 сентября, в экипировочном центре футбольного клуба «Уфа» (по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 28) состоится фото и автограф-сессия с новичками «горожан» — Оливье Тиллем, Азером Алиевым и Ловро Бизяком, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Первым состав «Уфы» пополнил нападающий словенского «Домжале» Ловро Бизяк. Словенец дебютировал за уфимский клуб в гостевом мачте против московского «Динамо», который «горожане» проиграли со счетом 0:3.

Таким же безрадостным оказался дебют экс-полузащитника люксембургского «Прогреса» Оливье Тилля — 0:3 дома от ЦСКА.

Наконец, Азер Алиев, перешедший в Уфу из самарских «Крыльев Советов», пока еще на поле в футболке уфимцев не выходил.

