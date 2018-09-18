Сирийская ПВО могла случайно сбить пропавший Ил-20 — СМИ

Сирийская ПВО могла случайно сбить огнем пропавший российский самолет Ил-20 при отражении ракетного удара Израиля.

«Израиль ответственен за шквал ракетных ударов по Сирии», которые «сирийские силы пытались остановить. В попытке нанести ответный удар по израильским силам, сирийцы открыли интенсивный зенитный огонь, и российский самолет был поражен», — передает CNN слова источника в Пентагоне.

При этом, по словам источников, американские военные не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия 17 сентября.

Напомним, вчера около 23.00 над Средиземным морем пропал российский военный самолет Ил-20 с 14 людьми на борту. Минобороны РФ заметило, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет.