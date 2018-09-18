Самой популярной функцией в смартфонах стали месенджеры

Мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах у россиян — ими пользуются 93%. В этом году они перехватили лидерство у звонков по сотовой связи.

Самыми распространенными мессенджерами стали WhatsApp (69%), Viber (57%) и Skype (45%), при этом чаще всего используются два первых.

Исследование было проведено в июне 2018 года консалтинговой компанией Deloitte. Оно затронуло 8 федеральных округов, 46 субъектов и более 250 населенных пунктов, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что WhatsApp раскроет переписку пользователей спецслужбам — СМИ.