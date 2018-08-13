WhatsApp раскроет переписку пользователей спецслужбам — СМИ

Мессенджер WhatsApp перестанет применять сквозное шифрование, что позволит спецслужбам получить доступ к переписке пользователей. Российские СМИ утверждают, что такое требование перед компанией поставил ее владелец — социальная сеть Facebook.

«Компания Facebook является целиком и полностью американской, поэтому ей приходится взаимодействовать с властями США. Из-за участившихся случаев терроризма и прочих преступлений, силовые ведомства все чаще приходят к выводу, что злоумышленники общаются через наиболее известные мессенджеры, главным среди которых является WhatsApp», — пишет akket.com.

При этом стоит отметить, что в зарубежных изданиях подобная информация не появлялась. За последнее время в англоязычных СМИ WhatsApp и сквозное шифрование упоминались только в связи с найденной в мессенджере уязвимостью, благодаря которой доступ к переписке могут получить хакеры.