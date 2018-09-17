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С главной станицы сайта администрации Оренбурга убрали снимок мэра Евгения Арапова

16:23, 17.09.2018
С главной станицы сайта администрации Оренбурга убрали снимок мэра Евгения Арапова
Фото: скриншот - orenburg.ru

С главной страницы сайта администрации Оренбурга убрали фотографию мэра Евгения Арапова, подозреваемого в получении взятки.

Ранее блок со снимком главы города находился на левой стороне интернет-страницы. При этом фото и биографическая справка об Арапове осталась в разделе «Власть». В пресс-службе мэрии Оренбурга отметили, что фото с Араповым было убрано давно, пишет «Урал56.ру».

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

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