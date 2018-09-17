В Госдуме РФ предложили воссоздать заготконторы для приема и переработки грибов и ягод

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается воссоздать в России заготовительные конторы для приемки от граждан собранных ими грибов, ягод и орехов.

Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что россияне смогут на возмездной основе сдавать собранные ими дикоросы.

«Сегодня мы используем всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растет. Наши ягоды и грибы — лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ», — цитирует Николаева пресс-служба Госдумы РФ.

Предполагается, что воссоздание заготконтор обеспечит прозрачность финансовых потоков, что приведет к привлечению инвестиций и развитию отрасли. Также это поможет обеспечить сохранность собранного урожая и возможность его транспортировки к местам промышленной переработки.

