Суд взыскал почти 30 млрд рублей с «Тракторных заводов» в пользу ВЭБа

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка к компаниям концерна «Тракторные заводы» на 29,9 млрд рублей.

При этом 15 млрд рублей приходится на основной долг, 11,4 млрд рублей — на проценты за пользование кредитом, 1,36 млрд рублей — на неустойку по долгу, 2,17 млрд рублей — на неустойку по процентам, уточняет «Интерфакс».

Иск был направлен в августе 2017 года к более 10 компаний концерна. Банк требовал вернуть по кредитному соглашению от ноября 2010 года задолженность в размере 15 млрд рублей, а также процентов и неустойки.

