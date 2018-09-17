БК «Уфимец» стал победителем турнира в Ижевске

Баскетбольный клуб «Уфимец» стал победителем ежегодного турнира на призы Ижевского электромеханического завода «Купол», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Подопечные Руслана Бокова выиграли четыре встречи из пяти.

Проиграли уфимцы всего очко екатеринбургскому «Уралмашу» — 73:74. Но после башкирские баскетболисты одержали четыре победы подряд над «Куполом-Родники» (Ижевск), «Востоком-65» (Сахалин»), «Чебоксарскими ястребами» и «Уралом» (Екатеринбург).

Отметим, что 21 и 22 сентября «Уфимец» дома примет «Уралмаш», «Купол-Родники» и «Нефтехимик» на традиционном предсезонном турнире памяти Альберта Мифтахова. Игры пройдут в спорткомплексе Башкирского государственного аграрного университета по адресу: ул. 50-летия Октября, 34.