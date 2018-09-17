«Рыбацкую деревню» в Арском районе переформатируют под оздоровительный лагерь для детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил переформатировать инфраструктуру комплекса «Рыбацкая деревня» в Арском районе под лагерь для детей и молодежи.



«После передачи комплекса в государственную собственность он станет одним из объектов молодежной политики», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что на территории комплекса имеются 11 домиков для отдыха, гостинично-развлекательный и банный комплексы, а также летнее кафе. По поручению Минниханова на территории комплекса построят еще пять корпусов на 42 койко-места каждый, столовую и культурный центр. Лагерь сможет принимать около 350 человек единовременно.

Комплекс «Рыбацкая деревня» расположен в 65 км от Казани, представляет собой природную рекреацию, окружен системой озер.



Ранее Минниханов посетил сбор урожая в Арском районе.