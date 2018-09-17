В Удмуртии больше месяца не могут решить вопрос с разливом едкой жидкости на поле

В Удмуртии больше месяца не могут решить вопрос с разливом азотосодержащей жидкости с едким запахом, обнаруженным 12 августа на одном из полей Алнашского района республики в 1,3 км от деревни Кузили.

Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в резиденции главы УР начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин, работы по рекультивации участка площадью 250 кв. метров так и не начались. Не удалось также установить, кто вылил на поле эти отходы.

— 5 сентября мы обратились в Россельхознадзор и Минприроды с просьбой дать рекомендации по дальнейшей нейтрализации этих отходов. По этим письмам мы ответа не получили. Для утилизации требуются паспорта, без них мы вывезти их не сможем, — рассказал глава Алнашского района Алексей Семенов.

По его словам, в жидкости содержится азотная кислота, но принять эти отходы может только один полигон в республике, при этом на рекультивацию участка требуется 1 млн рублей. 17 сентября исследовательский институт приступил к разработке проекта по утилизации этих отходов.