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Бречалов заявил об экономии на госзакупках почти в 0,5 млрд рублей

11:26, 17.09.2018
Бречалов заявил об экономии на госзакупках почти в 0,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики сэкономили 490 млн рублей на госзакупках. Эта цифра приводится за январь-август 2018 года.

«До конца года заключим соглашения со всеми муниципальными районами. И я думаю, что мы вправе ожидать экономии в районе 1 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова главы Удмуртии.

При этом Бречалов согласился, что случаи завышения стоимости в республике имеются. Он назвал наиболее вопиющие ситуации.

«Приведу пример закупок для поликлиники: люди умудряются покупать унитаз за 82 тысячи рублей, причем, забывают даже шильдик отклеить; сравниваем цены — он стоит 5, 9 тысяч рублей. Дозатор мыла — 200 рублей красная цена, а его покупают за 5 тысяч», — возмутился руководитель республики.

ОбществоВласть Удмуртия
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