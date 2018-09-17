Бречалов заявил об экономии на госзакупках почти в 0,5 млрд рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики сэкономили 490 млн рублей на госзакупках. Эта цифра приводится за январь-август 2018 года.

«До конца года заключим соглашения со всеми муниципальными районами. И я думаю, что мы вправе ожидать экономии в районе 1 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова главы Удмуртии.

При этом Бречалов согласился, что случаи завышения стоимости в республике имеются. Он назвал наиболее вопиющие ситуации.

«Приведу пример закупок для поликлиники: люди умудряются покупать унитаз за 82 тысячи рублей, причем, забывают даже шильдик отклеить; сравниваем цены — он стоит 5, 9 тысяч рублей. Дозатор мыла — 200 рублей красная цена, а его покупают за 5 тысяч», — возмутился руководитель республики.