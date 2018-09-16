Российские волейболисты уступили США в матче ЧМ-2018

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды США в матче группового этапа мужского чемпионата мира-2018.

Встреча прошла в итальянском Бари и завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20) в пользу американских волейболистов.

После трех сыгранных матчей российская команда занимает в группе С третье место с 6-ю очками. Лидирует сборная США, на втором месте идет Сербия (по 7).

Следующий матч сборная России проведет против команды Камеруна.

Ранее россияне обыграли на турнире Австралию (3-0) и Тунис (3-0). Во втором матче российские волейболисты установили рекорд чемпионатов мира. В одном из сетов они позволили соперникам из Туниса набрать всего лишь шесть очков.