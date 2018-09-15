Мужская сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Мужская сборная России по волейболу в победном матче с Тунисом установила рекорд чемпионатов мира.

Встреча первого группового этапа, прошедшая накануне в итальянском Бари, завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:6, 25:19) в пользу россиян.



В одном из сетов россияне позволили соперникам набрать всего лишь шесть очков, что стало рекордным показателем на чемпионатах мира, говорится на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).



До этого рекорд принадлежал сборной США, которая на ЧМ-2014 в одном из сетов дала набрать команде из Пуэрто-Рико восемь очков. В итоге американские волейболисты одержали победу со счетом 3:0.



Напомним, что в этом году мужская сборная России по волейболу стала первым победителем Лиги наций.