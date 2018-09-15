Концерн «Калашников» выпустит новый пистолет Лебедева в 2019 году

Серийное производство нового пистолета Лебедева будет запущено в 2019 году.

Созданием оружия занимается «Ижевский механический завод», входящий в состав концерна «Калашников». Изделие будет освоено и начнет выпускаться по новым технологиям, передает ТАСС со ссылкой на управляющего директора ИМЗ Александра Гвоздика.

«Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия», — отметил он.

Напомним, пистолет Лебедева разработан для нужд российских силовых структур. Впервые был представлен на подмосковном Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».