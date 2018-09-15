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Пушилин обвинил западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

10:26, 15.09.2018
Пушилин обвинил западные спецслужбы в причастности к убийству Захарченко
Фото: скриншот видео youtube.com

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ.

«Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — цитирует Пушилина «РИА Новости».

Врио главы ДНР рассказал, что правоохранители задержали одного человека, который «дал полную раскладку, показания».

Он также добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.

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