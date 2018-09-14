Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4,4 километра

Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 4,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован утром на улицах Космонавтов и Аграрной и Мамадышском тракте — от Советской площади до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

Необычно плотный трафик был зафиксирован на проспекте Универсиады в центр (4 балла) и проспекте Ямашева к улице Декабристов (3 балла).