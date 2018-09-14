МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 15 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 0 до 8 часов 15 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 15 сентября местами по Республике Татарстан ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью сильный, местами порывами до 15—20 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят от +18 до +23 градусов.