Сегодня в Татарстане днем без осадков и до +22

Сегодня, 14 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов республики пройдут дожди, местами гроза. Днем без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью сильный, местами порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью +8 до +13 градусов. Максимальные температуры воздуха днем от +18 до +23 градусов.

В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +22°С.