На ТНВ определили победителя конкурса «Талант»

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

На канале ТНВ прошел финал конкурса видеопроектов на татарском языке «Талант». По его итогам победителем стал Альберт Шакиров с проектом «Юлчы» («Путник»). В качестве приза он получил сертификат на один миллион рублей на реализацию проекта в рамках телеканала ТНВ.

Конкурс видеопроектов на татарском языке «Талант» стартовал на телеканале ТНВ в марте этого года. Его задачей была определена популяризация татарского языка и культуры, а также появление в сетке вещания ТНВ новых проектов на татарском языке.

Проекты-лауреаты в ходе проведения конкурса определила рабочая группа по отбору видеопроектов, в которую вошли эксперты телевизионной отрасли. Главными критериями, которые учитывались при отборе присланных работ, стали современный подход, национальный колорит, уровень грамотности и знание литературного татарского языка, а также креативность и оригинальность содержания.

Кроме главного приза специальные сертификаты, дающие право на дальнейшее сотрудничество с ТНВ и творческое развитие под покровительством телеканала, получили восемь участников, дошедших до финала конкурса «Талант».

Телерадиокомпания «Новый Век» предоставит авторам отмеченных проектов возможность совместной доработки и доведения программ до эфира на канале «ТНВ Татарстан». Что касается победителя конкурса, то проект «Юлчы» будет запущен в производство и в скором времени появится в программной сетке канала.

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