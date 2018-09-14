Руководители CNews выкупили издание у РБК — СМИ

Руководители CNews — главный редактор Максим Казак и гендиректор Эдуард Эркола — выкупили издание у РБК.

Сумма сделки неизвестна. Специалисты предположили, что речь может идти о сумме около 80—100 млн рублей. По данным источников, сделка пока не закрыта, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что CNews был запущен в 2000 году на базе ленты новостей «Hi-Tech News» агентства «Росбизнесконсалтинг». РБК уже предпринимал попытки продать актив, однако ни одна сделка так и не состоялась.