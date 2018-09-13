Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории республики.

В Татарстане с 14 по 19 сентября местами сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов (4 и 5 класс), сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В МЧС уточнили, что высокая пожарная опасность лесов прогнозируется на территории Кайбицкого, Верхнеуслонского, Апастовского, Камско-Устьинского, Буинского, Тетюшского, Спасского, Алькеевского, Нурлатского, Мензелинского, Актанышского и Агрызского районов.

Чрезвычайная опасность лесов сохранится в Дрожжановском и Лаишевском районах республики.

Ранее Гидрометцентр РТ объявлял штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов на период с 7 по 13 сентября.